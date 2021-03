F1, Charles Leclerc: “Eu e o Carlos Sainz estamos aqui pelo beneficio da equipa”

É uma das duplas que mais interesse suscita. Charles Leclerc e Carlos Sainz começam uma nova etapa nas carreiras, com Sainz a chegar à Ferrari e Leclerc a ter de lidar com um novo colega de equipa.

Para já a convivência entre ambos parece ser saudável e Leclerc pretende ser cuidadoso na forma como lida com a rivalidade dentro e fora de pista:

“Penso que é um compromisso que temos de encontrar”, disse Leclerc. “É muito claro na nossa mente que temos de levar a equipa para a frente. Carlos quer vencer-me e eu também quero vencê-lo, e depois, quando estivermos no bom caminho, tentaremos ter cuidado sempre que lutarmos um contra o outro, tentando sempre ter a visão do que podemos fazer pela equipa. Penso que o mais importante é que conseguimos fazer a separação do que acontece dentro e fora da pista e cada vez que estamos fora do carro precisamos de trabalhar juntos para tentar levar o carro para a frente ao nível do desenvolvimento e até certo ponto, com a estratégia, etc. Esta é a linha ténue que todos os colegas de equipa têm de encontrar. Carlos é muito competitivo, mas como ele também deixou claro anteriormente, ele também está aqui para o benefício da equipa, tal como eu. Por isso, teremos de jogar com inteligência”.