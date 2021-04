F1, Charles Leclerc: ” Estou muito feliz na Ferrari e não saio até atingir o meu objetivo”

Charles Leclerc está determinado em ter sucesso com a Ferrari e não pretende sair da equipa até o conseguir.

Leclerc é um dos maiores talentos da atualidade e será sempre um piloto a ter em conta para as equipas de topo, mas o monegasco não quer sair da Ferrari até ser campeão.

Quando lhe perguntam se trocaria de equipa se pudesse ganhar o dobro do dinheiro, a resposta foi clara. “Não. Porque a Ferrari é especial. O dinheiro é importante, mas eu acredito no projeto e quero ir até ao fim com a equipa com que sonhei desde criança”.

“Quero tentar e se tenho algo em mente, quero ir até ao fim. Não há ofertas que me possam impedir: Estou muito feliz aqui e quero atingir o objetivo que me propus e não me vou embora enquanto não o atingir”.

Para esta época, os objetivos são um pouco mais modestos: “Ganhar pelo menos uma corrida este ano. Vai ser difícil, mas é essa a minha mentalidade“. Na batalha pelo título, ele nomeia Max Verstappen como um grande favorito. “Verstappen tem todas as cartas nas suas mãos para ir em frente. O carro parece bom e ele está a ir muito longe”.