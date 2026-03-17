F1, Charles Leclerc: “Estou a gostar e não me parece assim tão artificial”
Charles Leclerc considera que os novos monolugares da Fórmula 1 para 2026 não são tão “artificiais” quanto alguns pilotos têm defendido, mostrando-se globalmente satisfeito com o tipo de corridas proporcionado pelas novas regras.
As alterações regulamentares trouxeram carros mais ágeis, com menos carga aerodinâmica e uma maior dependência da componente elétrica nas unidades motrizes. Essa combinação tem originado corridas com mais trocas de posição, marcadas por um efeito de “yo-yo”, visível sobretudo nas duas primeiras provas da temporada, na Austrália e na China.
Em Xangai, por exemplo, foram frequentes as ultrapassagens seguidas de perdas imediatas de posição, com batalhas prolongadas ao longo de várias curvas. Leclerc esteve no centro de vários desses duelos, envolvendo-se em lutas intensas com Lewis Hamilton e George Russell.
A great team effort this weekend 🤜🤛 pic.twitter.com/y3TnaGBt1i
— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) March 15, 2026
“Estou a gostar”
Apesar das críticas de pilotos como Max Verstappen, Lando Norris ou Carlos Sainz — que apontam à forte dependência da gestão de energia — o monegasco entende que a experiência em pista é mais positiva do que aparenta.
“Estou a gostar e não me parece assim tão artificial quando estamos dentro do carro. Claro que há situações em que alguém comete um erro na gestão da bateria e fica com uma grande diferença de velocidade, mas todos estamos a começar a perceber melhor onde podemos arriscar e onde não devemos ir além do limite”, afirmou o piloto da Ferrari. “Isso acaba por criar pontos de ultrapassagem muito interessantes. Acho que hoje foi um bom exemplo disso”, acrescentou, referindo-se à corrida na China.
O piloto terminou fora do pódio, na quarta posição, depois de um duelo direto com Hamilton, mas mostrou-se satisfeito com o desempenho e com a intensidade da luta em pista.
“Gostei muito da corrida. Foi uma batalha dura, mas justa, e isso é sempre positivo. No final, o Lewis foi mais forte e mereceu o pódio. Estou desapontado por não ter conseguido lá chegar, mas sei que dei tudo.”
— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) March 16, 2026
Na qualificação, sinto que falta algo
Leclerc destacou ainda o lado estratégico introduzido pelas novas regras, sobretudo na gestão da energia ao longo da volta.
“Há muito jogo tático dentro do carro, especialmente na forma como gerimos a energia e escolhemos os momentos para atacar. Tivemos aquela luta na última curva, em que ambos travámos mais cedo para preparar a reta. Foi uma corrida divertida.”
Apesar da avaliação positiva em corrida, o piloto reconhece que a qualificação poderá precisar de ajustes, uma vez que já não recompensa tanto a condução no limite como no passado.
“Não são aqueles carros com muita carga aerodinâmica que tínhamos antes e há aspetos que precisamos de melhorar. Na qualificação, sinto que falta algo para ser mais ‘Fórmula 1’. Mas sei que a FIA está a trabalhar nisso e espero que encontrem uma solução.”
Foto: MPSA
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1 comentários
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Canam
17 Março, 2026 at 13:32
Lógicamente que os 2 pilotos da Ferrari e os 2 da Mercedes estão a gostar porque estão a ganhar e o regulamento os satisfaz. Agora isto já pouco tem a ver com o corridas normais. Uma certa infantilização primária. Mas quem não conhece o passado pode achar bonito…desde que as suas cores ganhem. Agora chamar a isto evolução roça o delirio, na minha opinião obviamente.