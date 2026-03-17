F1, Charles Leclerc: “Estou a gostar e não me parece assim tão artificial”

Charles Leclerc considera que os novos monolugares da Fórmula 1 para 2026 não são tão “artificiais” quanto alguns pilotos têm defendido, mostrando-se globalmente satisfeito com o tipo de corridas proporcionado pelas novas regras.

As alterações regulamentares trouxeram carros mais ágeis, com menos carga aerodinâmica e uma maior dependência da componente elétrica nas unidades motrizes. Essa combinação tem originado corridas com mais trocas de posição, marcadas por um efeito de “yo-yo”, visível sobretudo nas duas primeiras provas da temporada, na Austrália e na China.

Em Xangai, por exemplo, foram frequentes as ultrapassagens seguidas de perdas imediatas de posição, com batalhas prolongadas ao longo de várias curvas. Leclerc esteve no centro de vários desses duelos, envolvendo-se em lutas intensas com Lewis Hamilton e George Russell.

A great team effort this weekend 🤜🤛 pic.twitter.com/y3TnaGBt1i — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) March 15, 2026

“Estou a gostar”

Apesar das críticas de pilotos como Max Verstappen, Lando Norris ou Carlos Sainz — que apontam à forte dependência da gestão de energia — o monegasco entende que a experiência em pista é mais positiva do que aparenta.

“Estou a gostar e não me parece assim tão artificial quando estamos dentro do carro. Claro que há situações em que alguém comete um erro na gestão da bateria e fica com uma grande diferença de velocidade, mas todos estamos a começar a perceber melhor onde podemos arriscar e onde não devemos ir além do limite”, afirmou o piloto da Ferrari. “Isso acaba por criar pontos de ultrapassagem muito interessantes. Acho que hoje foi um bom exemplo disso”, acrescentou, referindo-se à corrida na China.

O piloto terminou fora do pódio, na quarta posição, depois de um duelo direto com Hamilton, mas mostrou-se satisfeito com o desempenho e com a intensidade da luta em pista.

“Gostei muito da corrida. Foi uma batalha dura, mas justa, e isso é sempre positivo. No final, o Lewis foi mais forte e mereceu o pódio. Estou desapontado por não ter conseguido lá chegar, mas sei que dei tudo.”

Na qualificação, sinto que falta algo

Leclerc destacou ainda o lado estratégico introduzido pelas novas regras, sobretudo na gestão da energia ao longo da volta.

“Há muito jogo tático dentro do carro, especialmente na forma como gerimos a energia e escolhemos os momentos para atacar. Tivemos aquela luta na última curva, em que ambos travámos mais cedo para preparar a reta. Foi uma corrida divertida.”

Apesar da avaliação positiva em corrida, o piloto reconhece que a qualificação poderá precisar de ajustes, uma vez que já não recompensa tanto a condução no limite como no passado.

“Não são aqueles carros com muita carga aerodinâmica que tínhamos antes e há aspetos que precisamos de melhorar. Na qualificação, sinto que falta algo para ser mais ‘Fórmula 1’. Mas sei que a FIA está a trabalhar nisso e espero que encontrem uma solução.”

Foto: MPSA