F1, Charles Leclerc: “Esperamos ser mais consistentes” | AutoSport

Charles Leclerc foi o primeiro a pilotar o novo SF-23 na pista de Fiorano, na apresentação do novo carro da Ferrari. Leclerc, o piloto que mais incomodou Max Verstappen no ano passado, viu a sua candidatura ao título esfumar-se relativamente cedo. O potencial do carro era bom, mas faltou mais competitividade em corrida. Para este ano, o piloto monegasco espera que a Ferrari consiga ser mais consistente.

Quanto às primeiras sensações do carro, como habitualmente, o feedback é positivo, mas será preciso esperar mais um pouco para vermos o que realmente o novo carro pode fazer:

“No simulador as sensações são positivas – há algumas diferenças comparado com o carro anterior, por isso precisamos de adaptar um pouco o estilo de condução – mas no geral a sensação é boa. Parece que as fraquezas que tivemos no ano passado são menos evidentes este ano, que é o objetivo, mas ainda precisamos de esperar. Queremos melhorar – o ano passado foi um bom passo em frente, precisamos de fazer o mesmo este ano e esperamos conseguir o campeonato, que é o alvo para toda a equipa e é o alvo para mim também. Precisamos conseguir mais vitórias, esperamos ser mais consistentes desde a primeira até à última corrida”.