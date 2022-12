F1: Charles Leclerc escolhe a sua melhor corrida de 2022 | AutoSport

Charles Leclerc escolheu aquela que considera ser a sua melhor corrida do ano. O piloto da Ferrari voltou a falar também dos pontos fracos da Ferrari este ano.

Leclerc teve um ano de altos e baixos com provas muito boas e outras onde não conseguiu mostrar todo o potencial que lhe é reconhecido. Mas o monegasco apontou uma corrida em específico como a melhor do ano:

“A minha melhor corrida foi provavelmente na Áustria”, disse Leclerc aos média. “Senti-me particularmente bem depois das corridas anteriores que não nos correram bem, por isso a Áustria foi realmente boa. Tivemos uma muito boa gestão de pneus, um ritmo ótimo desde a primeira volta até à última. Por isso, soube bem”.

A Ferrari mostrou-se particularmente forte na qualificação, mas em corrida sofreu um pouco mais, algo que não aconteceu na Áustria:

“Penso que com pneus novos e pouco combustível era um carro realmente forte. A sensação era realmente boa”, acrescentou Leclerc. “Tivemos mais dificuldades aos domingo, especialmente com a degradação dos pneus e pagámos o preço com bastante frequência no domingo. Um carro muito, muito rápido no sábado, um pouco mais difícil de entender no domingo”.