F1: Charles Leclerc em conversações com a Mercedes? | AutoSport

Charles Leclerc tem contrato com a Ferrari até 2024. Mas, olhando à postura do monegasco nas últimas corridas e ao fim do contrato já na próxima época, é normal que os rumores de uma possível troca de equipa ganhem força.

De Itália chega o rumor que Leclerc está em conversações com a Mercedes. Quem o diz é o jornalista Leo Turrini:

“Leclerc a falar com a Mercedes é um segredo aberto”, escreveu num artigo para o Quotidiano Nazionale. “Toda a gente sabe, desde Maranello até ao Oceano Índico. George Russell é muito, muito forte. Mas se Hamilton parar, quem paga em Estugarda pode não aceitar outro [Valtteri] Bottas ao lado de um piloto que ainda não é campeão do mundo.”

Leclerc não tem escondido a sua insatisfação na Ferrari, que mostra pouca capacidade para lutar por títulos. O #16 da Scuderia poderá estar tentado em mudar de ares, mas na Red Bull tal parece muito pouco provável. Na Mercedes, teria de enfrentar George Russell, num confronto interno que poderá não agradar aos responsáveis da Mercedes, que ainda se lembram do que aconteceu entre Lewis Hamilton e Nico Rosberg. No entanto, seria difícil dizer que não a Leclerc. Será que o monegasco vai ser o animador da próxima silly season? E a Ferrari, como fica se Leclerc sair? Qual a melhor opção para o substituir? E ainda antes de essas dúvidas surgirem há outra ainda mais forte: esta mudança depende da saída ou não de Lewis Hamilton. Estará a Mercedes disposta a abdicar do piloto, que já disse que não pretende retirar-se da competição tão cedo? Muitas dúvidas que poderão não passar disso, se o rumor não se confirmar.