F1: “Charles Leclerc é uma mistura de Schumacher e Raikkonen”

Beat Zehnder, diretor-técnico da Alfa Romeo, não poupou elogios a Charles Leclerc, considerando-o uma mistura de Michael Schumacher e Kimi Raikkonen.

O talento de Charles Leclerc já fazia eco nos tempos em que competia na F2 e todos esperavam muito do jovem apoiado pela Ferrari. Mas a sua primeira época na Alfa Romeo deixou todos espantados. Apesar de um começo pouco auspicioso, com alguns erros, depressa encontrou o caminho do sucesso e bastou uma época para convencer a Ferrari a apostar nele. Chegado à Ferrari, no seu segundo ano na F1, Leclerc “encostou” Sebastian Vettel e assumiu-se como estrela da equipa, levando a uma aposta reforçada da Ferrari que vê no monegasco a sua estrela para os próximos anos.

Beat Zehnder trabalhou com Leclerc na Alfa Romeo em 2018, e entendeu logo que estava na presença de um grande talento:

“Foi uma boa temporada, muito interessante por trabalhar novamente com um jovem piloto. Já tínhamos feito isso antes, mas, pela primeira vez em muito tempo, tínhamos um estreante, um piloto muito especial e com atitude muito especial”, disse ao Autosport.com

“Nunca vi um piloto como Charles antes, e foi muito bom por todo o trabalho que tivemos, por todo o período difícil que enfrentamos, trabalhar com um jovem novamente. Sempre achei que a sua velocidade se parecia com a de Kimi Räikkönen, e seu modo de trabalho é provavelmente ao de Michael Schumacher. Se tiver um bom carro, vai ser campeão, definitivamente”, completou.