F1, Charles Leclerc e a renovação com a Ferrari: “vamos ver o que o futuro nos reserva” | AutoSport

Ainda é cedo para começar as negociações do seu contrato com a Ferrari que termina no final de 2024, salientou Charles Leclerc depois de apresentado o novo monolugar da equipa italiana para a época que se avizinha. No entanto, não coloca de lado qualquer cenário para essa altura.

Circulam alguns rumores pela internet que dão conta do interesse da Mercedes no piloto monegasco, colocando-o como companheiro de equipa de George Russell após a saída de Lewis Hamilton. São apenas isso, rumores que aparecem porque ainda não está concluída nem é conhecido o prazo da renovação do contrato do britânico com a sua equipa.

Leclerc assinou o seu contrato com a Ferrari em 2019 que expira no final da época 2024. “Por agora ainda não há conversações em curso”, disse o piloto monegasco à Sky sobre uma possível renovação com a equipa italiana. “Adoro a cor vermelha. Adoro a Ferrari. Estou muito feliz aqui, mas vamos ver o que o futuro nos reserva. Obviamente que é muito cedo para falar sobre isto, o meu contrato termina em 2024”.

Leclerc vai iniciar a quinta época com a Ferrari, com a esperança renovada em lutar pelo título e com um novo chefe de equipa que conhece bem. O monegasco já trabalhou antes com Frédéric Vasseur e diz que o novo líder da equipa “será uma grande ajuda” para alcançarem bons resultados.