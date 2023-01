F1: Charles Leclerc e Carlos Sainz estiveram em Fiorano a testar | AutoSport

As temperaturas frias mas com a pista seca caracterizaram o último dia do teste organizado pela Ferrari em Fiorano com o SF21. No cockpit do último dia do teste que serviu para reunir a equipa em pista esteve Charles Leclerc.

O piloto monegasco saiu das boxes às 10h em ponto para uma volta de instalação com pneus molhados, mas depois continuou com pneus slicks. Graças às condições de pista muito melhores do que nos dias anteriores, Leclerc fez 56 voltas até à paragem para almoço, completando o programa planeado. Na box estavam Frédéric Vasseur e Carlos Sainz. À tarde, Leclerc continuou o teste, terminando com um total de 123 voltas, o que equivale a 366 quilómetros percorridos.

No dia anterior, Carlos Sainz, em condições de pista muito difíceis devido ao asfalto completamente encharcado e temperaturas baixas, completou 119 voltas (354 quilómetros) na pista de Fiorano. Utilizando quase sempre pneus de chuva, apenas durante parte da tarde foi possível ao espanhol rodar com pneus para piso seco.