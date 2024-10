F1: Charles Leclerc é apenas rápido na qualificação?

Charles Leclerc tem um registo impressionante de poles, mas as vitórias não acompanham o mesmo ritmo. Jock Clear, engenheiro da Ferrari é contra a ideia que Leclerc é apenas rápido na qualificação.

Charles Leclerc tem 26 poles no seu nome, mas apenas sete vitórias. Uma diferença significativa que mostra claramente que as qualificações são o ponto forte do piloto monegasco, mas nas corridas, parece ter menos argumentos. No entanto, Jock Clear não pensa da mesma forma.

O engenheiro sénior de desempenho da Ferrari, rejeitou a noção de que Charles Leclerc só é forte na qualificação. Ele reconhece a excecional capacidade em qualificação de Leclerc, mas insiste que o monegasco é igualmente capaz nas corridas, tendo mostrado crescimento na gestão dos pneus e das corridas.

Clear salientou que os erros estratégicos da Ferrari e a falta de competitividade do carro prejudicaram os resultados do #16, com os fortes desempenhos de qualificação da equipa nos últimos anos a não se traduzirem frequentemente em sucesso na corrida. Este ano, a Ferrari mudou o foco para melhorar o desempenho na corrida em vez de dar prioridade à qualificação, ajudando Leclerc a desenvolver ainda mais as suas capacidades. A maior concentração da equipa na afinação da corrida e o crescimento de Leclerc como piloto resultaram num melhor desempenho geral em 2023.

“Todos nós sabemos do que ele é capaz”, diz ele ao podcast F1 Nation, “já vimos isso há alguns anos. A sua reputação na qualificação foi certamente cimentada ao longo desses anos na medida em que as pessoas tendiam a dizer-me, há dois ou três anos, ’sim, mas ele não é nem de perto, nem de longe tão bom na corrida como é na qualificação, o que não era justo”.

“Este ano vimos o resultado de um desenvolvimento do lado do carro e do lado do piloto, que reconhecem que não há pontos no sábado e que todos os pontos vêm no domingo. Por isso, penso que é provavelmente verdade que mudámos ligeiramente o nosso foco para fazer do carro um melhor carro de corrida. É claro que a gestão dos pneus é sempre um tema quente. Mas já vimos Charles fazer algumas corridas muito boas. Lembro-me de em 22, na Áustria, onde o Max teve muitas dificuldades com a degradação dos pneus e o Charles ganhou essa corrida com uma condução muito boa. Não é que, historicamente, Charles não tenha sido bom com os pneus. Penso que nós, enquanto conjunto, é que não nos temos concentrado muito nos pneus. Penso que o que vimos este ano é o resultado de estarmos mais concentrados em fazer com que o carro funcione muito bem na corrida e em cuidar dos pneus e de o Charles ter aprendido com os anos anteriores e ter aperfeiçoado as suas capacidades de gestão dos pneus, mas também de gestão da corrida”.

Parece que não é Leclerc que é melhor em qualificação do que em corrida, mas os seus resultados são mais fruto das forças e fraquezas da Scuderia e dos carros que tem recebido.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA