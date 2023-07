F1, Charles Leclerc deixa aviso para o fim de semana: “A segurança está em primeiro lugar” | AutoSport

Num fim de semana em que se espera chuva nos três dias de prova, muito se poderá falar das interrupções. Mas Charles Leclerc pede para que se ignore os pedidos para correr se as condições não forem as indicadas e que se coloque a segurança em primeiro lugar.

Spa é uma pista de eleição, mas temos visto muitos acidentes nos últimos tempos e, infelizmente, algumas vidas têm-se perdido. Charles Leclerc sugeriu algumas mudanças ao traçado para que se torne mais seguro:

“Há algumas mudanças que podem fazer a diferença”, disse Leclerc. “Em primeiro lugar, os muros nas retas depois de Eau Rouge, devíamos ter um pouco mais de espaço à esquerda e à direita. Se perdermos o controlo do carro, da forma como está neste momento, estamos a bater nos muros e temos uma grande probabilidade de voltar à pista. Penso que esta é provavelmente uma mudança que devemos considerar no futuro.”

Mas o problema que foi levantado com a morte de Dilano van ‘t Hoff foi o Spary dos carros. Leclerc confirmou que há alturas em que os pilotos não conseguem ver nada e que é preciso colocar a segurança acima do espetáculo:

“É muito difícil pôr em palavras o que estamos a ver, para além de dizer que não conseguimos ver nada, mas não estamos a exagerar quando dizemos que não vemos nada”, disse Leclerc. “Não vemos mesmo nada quando está a chover. Este é um problema muito grande para a Fórmula 1 e para os desportos motorizados, em geral. Com qualquer monolugar agora, temos um pouco de downforce e, portanto, há muito spray. Isto causa muitos incidentes porque não conseguimos reagir ao que está à nossa frente. É fácil dizer isto, muito mais difícil é encontrar uma solução, mas sei que a FIA está a tratar do assunto e está, obviamente, a tentar fazer o seu melhor.

” última coisa, quando é que é seguro começar uma corrida?”, questionou Leclerc. “Este é outro tópico que a FIA deve analisar de perto, especialmente num fim de semana como este, em que parece que vamos ter muita chuva durante todo o fim de semana. Não se deve sentir a pressão de começar uma corrida só para garantir o espetáculo e podemos estar nessa situação este fim de semana. No final, é óbvio dizê-lo, mas a segurança está em primeiro lugar e esta tem de ser a prioridade. Como pilotos, não nos devemos queixar se não tivermos nenhuma volta porque não é seguro fazê-lo.”