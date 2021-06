F1, Charles Leclerc: “Creio que vamos regressar à realidade” | AutoSport

Depois do fim de semana muito positivo no Mónaco, ao nível da prestação e do potencial revelado, Charles Leclerc considera que a Ferrari irá regressar à realidade neste fim de semana.

Questionado sobre o que se poderia esperar da Scuderia este fim de semana, Leclerc foi realista:

“Penso que agora vamos voltar um pouco à realidade. O Mónaco foi um caso isolado, estávamos a lutar pela vitória, o que foi incrível e muito agradável para a motivação de todos. Mas agora com as longas rectas há mais exigência a nível de velocidade de ponto. Embora haja muitas curvas de velocidade lenta, acredito que voltaremos à competitividade normal que tínhamos antes do Mónaco.

“Adoro Baku”, acrescentou Leclerc. “Adoro as pistas citadinas em geral. Apenas o desafio de correr, como eu dizia no Mónaco, entre muros o mais próximo possível sem ultrapassar o limite é algo que eu realmente gosto de fazer. Marquei os meus primeiros pontos aqui e tenho boas memórias em geral em termos de competitividade. Sempre fui bastante competitivo aqui. Por isso, estou ansioso por amanhã”.