F1: Charles Leclerc considera que estabilidade com Binotto trouxe bons resultados | AutoSport

Logo após o Grande Prémio do Brasil, onde a Ferrari voltou a ficar atrás da Mercedes e viu os seus adversários diretos pelo segundo posto do campeonato vencerem a corrida, surgiram novamente rumores sobre a saída de Mattia Binotto da liderança da equipa italiana, com vários nomes associados à sua substituição. Não foi a primeira vez, nem, para já, parece haver algum fundo de verdade, mas Charles Leclerc considera que isso não beneficia a sua equipa para o trabalho que tem a fazer e ao mesmo tempo, garante que manter Binotto dá estabilidade à equipa.

“Há sempre rumores em torno da Fórmula 1 e, especialmente, sobre a Ferrari. Isto não muda, obviamente”, começou por dizer o piloto monegasco sobre o assunto. “Quando chegamos ao fim da temporada, há sempre vozes à nossa volta, mas penso que, como equipa, precisamos de nos concentrar no nosso trabalho em pista, tentar tirar partido do que temos. As pessoas tendem a esquecer quão grande foi o passo que demos desde o ano passado até este ano. Há definitivamente outro passo que precisamos de dar. Estou certo de que o faremos todos juntos, começando com esta corrida para terminar a época”.

Com Mattia Binotto no topo da hierarquia da equipa de Fórmula 1 tem sido um período de estabilidade, que trouxe “resultados”, segundo Leclerc, que insistiu: “Mostrámos nos últimos dois anos que estamos a melhorar.

Sendo, na opinião do piloto, apenas rumores, isso não beneficia a equipa. “Para a equipa, não é bom ler estas coisas, por isso é bom que a equipa tenha desanuviado e esperamos que possamos concentrar-nos a 100% no último fim de semana”, concluiu Leclerc.