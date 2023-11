F1: Charles Leclerc conquista a pole position para o GP Las Vegas | AutoSport

Os Ferrari foram os carros mais rápidos durante toda a sessão de qualificação e ambos os pilotos terminaram o último segmento com os dois primeiros postos da tabela de tempos, com Charles Leclerc a ser o mais veloz da dupla, com o registo 1:32.726s, conseguindo a pole position para o primeiro Grande Prémio de Las Vegas no circuito da Strip, batendo Carlos Sainz por 0.044s.

O piloto espanhol, fruto da penalização que sofreu com a troca de vários componentes após o incidente do treino livre 1, não vai arrancar da primeira fila da grelha de partida, herdando Max Verstappen o lugar logo ao lado de Leclerc, tendo terminado a qualificação a 0.378s do registo do seu adversário monegasco.

George Russell garantiu o quarto tempo mais rápido do Q3, seguido de Pierre Gasly e Alexander Albon, enquanto Logan Sargeant, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen e Fernando Alonso fecharam a tabela de tempos na Q3.

Sem Lewis Hamilton e Sergio Pérez na discussão da pole position na Q3, eliminados ambos no segmento anterior, além dos dois McLaren, os pilotos Ferrari eram os favoritos aos melhores lugares da grelha de partida, depois de terem sido os mais rápidos durante a sessão até aquele momento. Por seu turno, os dois pilotos da Williams eram a única dupla da mesma equipa na Q3, além de Leclerc e Sainz pela Ferrari.

Consistente com aquilo que se tinha visto antes, os pilotos da Ferrari saltaram para a liderança da tabela de tempos no final da primeira volta rápida concluída na Q3, com Leclerc a registar 1:33.021, deixando Sainz a 0.022s, enquanto Max Verstappen se instalava no terceiro posto a 0.083s do monegasco. Seguia-se Fernando Alonso (+0.534s), Pierre Gasly (+0.746) e Kevin Magnussen (+1.254s). Nessa altura, George Russell, Alexander Albon, Logan Sargeant e Valttteri Bottas não tinham ainda qualquer tempo registado.

Quando o piloto britânico da Mercedes terminou a sua tentativa, Russell alcançou o quinto tempo, ficando entre Alonso e Gasly, com um atraso de 0.546s para Leclerc.

Nas últimas tentativas de voltas rápidas, Charles Leclerc melhorou o seu anterior registo, completando a volta ao traçado citadino em 1:32.726s, enquanto Max Verstappen regressou à box sem alcançar registos significativos nos dois setores iniciais, ficando de fora da discussão pelo tempo mais rápido. Além de Sainz, que por via da penalização imposta nunca iria arrancar da pole position para a corrida, George Russell era o único piloto que podia intrometer-se entre os Ferrari. No entanto, ao terminar o setor dois já o piloto da Mercedes parecia afastado da possibilidade da pole position, terminando ainda com um tempo mais lento do que o de Verstappen na sua primeira tentativa.

Sainz, o único que acompanhou o seu companheiro de equipa, ficou a 0.044s do tempo de Leclerc, ficando com o segundo melhor registo da sessão, sabendo que arranca fora das cinco primeiras filas da grelha devido a penalização.

Destaque positivo para os dois Williams, arrancando Alexander Albon do quinto posto da grelha e Logan Sargeant do sexto, já contando com a perda de posições de Sainz. Em sentido contrário estão a McLaren, que perdeu Lando Norris e Oscar Piastri logo na Q1, Lewis Hamilton e Sergio Pérez.

O que aconteceu durante a Q1 e Q2:

Após as primeiras voltas da Q1, começando com uma das mais baixas temperaturas do asfalto que os pilotos experimentaram em Las Vegas, Charles Leclerc cedo saltou para o topo da tabela de tempos, com 1:34.898s, enquanto Max Verstappen e Logan Sargeant se colocavam logo atrás do piloto monegasco.

Ainda com 10 minutos para o final do primeiro segmento, Carlos Sainz passou momentaneamente para a liderança, mas acabou por ficar a 0.715s do seu companheiro de equipa, que melhorou o seu anterior registo, passando para o topo da tabela de tempos com 1:34.072s.

Sergio Pérez, Lewis Hamilton e Lando Norris registaram melhores tempos do que Carlos Sainz, passando o piloto espanhol para o quinto posto. Sem parar para trocas de pneus entre as equipas da frente, Max Verstappen passou a rodar no segundo posto, com Alexander Albon a passar para o terceiro lugar. Ainda assim, os pilotos da Ferrari voltaram a demonstrar estarem rápidos, voltando a liderar a tabela de tempos à entrada para os últimos 3 minutos de segmento. Leclerc rodou em 1:33.617s, seguido de Sainz com 0.234s de diferença.

Nos últimos instantes, apesar de bandeiras amarelas por breves instantes no setor 1 e 2 por saída de pista de Yuki Tsunoda, houve algumas melhorias de tempos por volta. A maior surpresa no final da Q1 foi a eliminação de ambos os pilotos da McLaren. Norris ficou a 0.020 do 15º posto ocupado por Daniel Ricciardo, seguindo-se Esteban Ocon, Zhou Guanyu, Oscar Piastri e Yuki Tsunoda. Enquanto isso, Leclerc terminou a Q1 com o tempo mais rápido, destacando-se ainda os dois Haas entre os dez mais rápidos – Nico Hülkenberg em quinto e Kevin Magnussen em nono – e o 13º tempo de Pérez, que usou apenas um jogo de pneus macios.

Alguns tempos por volta foram apagados durante o segmento, por excesso dos limites de pista, principalmente na curva 8 e Lance Stroll será investigado após a sessão por possível infração durante as bandeiras amarelas na saída de pista de Tsunoda.

Os pilotos da Ferrari voltaram a abrir a Q2 com os tempos mais rápidos, mas Sergio Pérez, um dos poucos pilotos a iniciar o segundo segmento com pneus novos macios, passou pela liderança da tabela de tempos até Fernando Alonso registar o tempo de 1:33.880s, também com um jogo novo de pneus, deixando o piloto mexicano a 0.085s.

Com melhores condições de pista, George Russell, Lewis Hamilton e depois Max Verstappen passaram pela frente com os tempos mais rápidos, mas os Ferrari voltaram a registar tempos ainda melhores. Leclerc passou ao segundo 32 na liderança, com o registo 1:32.834s, enquanto Sainz ficou a 0.504s do seu companheiro de equipa. Nesta altura, Verstappen ficou a 0.773s do piloto monegasco.

Sem mexidas no topo da tabela, os últimos instantes foram muito importantes para decidir quem passava à Q3 e quem era eliminado. Sergio Pérez não regressou à pista para uma última tentativa e com as melhorias de tempos de Logan Sargeant e Alexander Albon, o piloto mexicano foi eliminado, assim como Lewis Hamilton, depois de Pierre Gasly também ter subido a uma posição que lhe dava acesso à discussão do último segmento da qualificação, e a 1.062s do registo de Leclerc.

Foram ainda eliminados, Nico Hülkenberg, Lance Stroll e Daniel Ricciardo.