F1: Charles Leclerc confiante no plano de Frédéric Vasseur para a Ferrari | AutoSport

Charles Leclerc e Frédéric Vasseur já trabalharam juntos na Fórmula 1 antes da experiência da Ferrari, quando ambos estavam na Sauber, mas o piloto monegasco não alcançou qualquer vitória no primeiro ano de Vasseur como responsável da equipa italiana. Ainda assim, Leclerc exprime toda a confiança no plano que o seu chefe de equipa tem para a Ferrari.

“Com Fred, obviamente tenho muitas discussões”, disse Leclerc, que renovou com a equipa italiana e terá, a partir de 2025, Lewis Hamilton como colega. “Estou completamente de acordo com a visão a longo e médio prazo que ele tem para a equipa. Isso também me deu a confiança para acreditar no projeto para o futuro”. O piloto monegasco, que entrou na equipa quando era Mattia Binotto o líder, salientou que “é uma forma diferente de trabalhar com o Fred”, acrescentando que “há tantas particularidades que são diferentes”.

Sem querer comparar com a liderança de Vasseur com o antigo chefe de equipa, Charles Leclerc caracterizou o francês como sendo “muito, muito claro no que quer alcançar e nas orientações que dá à equipa”. O piloto ainda disse que “sem comparar o passado e o presente, penso que uma coisa muito boa sobre o Fred é que ele não se preocupa com as conversas exteriores à equipa. Está muito concentrado no que tem de ser feito dentro da equipa. É muito direto e penso que esse é um ponto forte do Fred. Gosto muito desta forma de trabalhar”.