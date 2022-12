F1: Charles Leclerc confiante em transição tranquila na Ferrari após saída de Binotto | AutoSport

Mattia Binotto deixou a liderança da Ferrari após o segundo lugar no campeonato de construtores de 2022, assim como o segundo posto alcançado por Charles Leclerc no campeonato de pilotos. Apesar de terem progredido na classificação entre 2021 e 2022, as expectativas iniciais eram altas e não foram correspondidas pelo desempenho da equipa em pista. A situação interna na equipa italiana levou à saída de Binotto numa altura em que a equipa está a preparar a nova temporada e a desenvolver o monolugar com que esperam discutir o título. No entanto, Charles Leclerc considera que a transição da antiga liderança para a nova gestão será tranquila e sem prejudicar as performances em pista.

“Nunca tive uma mudança de chefe de equipa enquanto estava numa equipa”, disse Leclerc na Gala da FIA de entrega de prémios da FIA da temporada que recentemente terminou. “Provavelmente será necessário um pouco de tempo para o diretor de equipa se habituar com o sistema e com a Ferrari porque é obviamente uma equipa enorme, mas acredito que se for feito da forma correta não vamos sofrer em pista. Tenho quase a certeza de que será uma transição tranquila”.

Os rumores, que se têm intensificado, dão conta da entrada de Frédéric Vasseur, o atual responsável da Alfa Romeo, para substituir Binotto na Scuderia. Leclerc tem “uma boa relação” com Vasseur, que foi seu chefe de equipa em 2018 na estrutura suíça, “mas para além disso, é óbvio que isto não deve influenciar nenhuma decisão. Sempre foi muito direto, muito honesto e isto é algo que sempre me agradou no Fred. Quer seja ele ou não [como chefe de equipa da Ferrari], não sei”, salientou o piloto monegasco.