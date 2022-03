F1, Charles Leclerc: “Com cinco vitórias, podemos ser campeões” | AutoSport

Espera-se muito da Ferrari esta época. O discurso dos responsáveis é muito mais otimista do que vimos no passado recente e os dados recolhidos nos testes de Barcelona entusiasmam os fãs da Scuderia. Charles Leclerc admitiu que há sempre pressão do lado da Ferrari e deixou já uma meta a atingir para a Ferrari voltar aos títulos:

“Os últimos dois anos têm sido complicados”, disse Leclerc enquanto falava no programa de televisão francês, Canal Sports Club. “A Ferrari está sempre sob grande pressão. Mas reagimos bem e preparamo-nos bem para as novas regras. Conseguir cinco vitórias já seria ótimo. Se formos consistentes, podemos tornar-nos Campeões do Mundo com cinco vitórias. Continuamos cautelosos porque não sabemos em que ponto estamos, mas estamos muito motivados e queremos lutar na frente”.