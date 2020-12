F1, Charles Leclerc: “Chegar à Ferrari com o Vettel foi intimidante…”

Charles Leclerc chegou à Ferrari em 2019, no seu segundo ano na Fórmula 1, depois de ter passado pela Alfa Romeo Sauber. Na Ferrari, fez equipa com Sebastian Vettel durante dois anos. Com o alemão a sair para a Aston Martin em 2021, Leclerc recordou a sua chegada à equipa italiana.

“O Seb sabe o que eu penso da nossa relação. Tivemos os nossos momentos, com coisas boas e coisas más em pista. Mas, agradeço a ele por ser quem é. A maneira como me recebeu na equipa. Não é fácil ter um companheiro de equipa que é quatro vezes campeão do mundo quando se chega à Ferrari, é intimidante”, afirmou Leclerc.

“Mas, ele recebeu-me da melhor forma possível e gostei muito dos dois anos que o tive como companheiro. Desejo-lhe o melhor para o futuro”, concluiu o piloto da Ferrari.