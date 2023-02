F1, Charles Leclerc: “Carro tem de ser pilotado de forma diferente” | AutoSport

Os testes do Bahrein têm-nos dado uma Ferrari aproximadamente ao mesmo nível do final da época passada. Um ritmo bom, mas talvez não o suficiente para acompanhar a Red Bull. Apenas teremos mais algumas certezas na próxima semana, na primeira corrida do ano. Charles Leclerc falou sobre o novo carro e as novas exigências.

A Ferrari apostou na mesma filosofia aerodinâmica no seu monolugar, mas com o carro a produzir menos arrasto e, por isso, mais rápido nas retas. No entanto, o comportamento nas curvas tornou-se mais difícil e com isso a degradação dos pneus continua a ser significativa. Leclerc deu alguns pormenores sobre a nova máquina:

“Penso que temos um carro com menos arrasto, pelo que deverá ser melhor este ano”, disse hoje Leclerc, citado pelo RaceFans. “Mas todas as características mudaram – de acordo com o que esperávamos – mas ainda precisamos de encontrar a afinação certa para estas novas características. Espero que sejamos um pouco mais rápidos nas retas, talvez com um pouco mais de dificuldades nas curvas. Com este teste de três dias, posso dizer que ainda estamos a trabalhar bastante na tentativa de encontrar o equilíbrio certo do carro em termos de afinação”.

“Tivemos três dias de testes muito intensos”, explicou ele. “O primeiro dia foi todo sobre fazer grandes testes e tentar compreender se temos uma boa correlação, o que foi o caso. Uma boa notícia. Ontem, tivemos um dia um pouco difícil ao tentar encontrar a afinação certa do carro. Esta manhã foi um pouco melhor, mas ainda há algum trabalho a fazer. Trata-se de um carro diferente. Precisa de ser pilotado um pouco diferente, mas é para isso que servem os testes. Tenho tentado muitos estilos de condução diferentes. Parece que encontrei um pouco o meu caminho esta manhã, finalmente. Mas, como eu disse, ainda temos algum trabalho a fazer”.