F1: Charles Leclerc bate George Russell no último dia dos testes de pré-temporada | AutoSport

O derradeiro dia de testes da pré-temporada de Fórmula 1 que teve como palco o Circuito Internacional do Barém, voltou a ter a Ferrari como força dominante na tabela de tempos, com Charles Leclerc a ser o mais rápido de todo o dia e Carlos Sainz durante as horas da manhã, quando esteve aos comandos do Ferrari SF-24. O piloto monegasco terminou o dia com o tempo de 1:30.322s com pneus C5, batendo George Russell no Mercedes W15 e o surpreendente Zhou Guanyu no Sauber C44.

Max Verstappen não conseguiu repetir o que fez no primeiro dia de testes, ficando a 0.433s da marca de referência do seu adversário monegasco, mas destacando-se que o melhor tempo realizado pelo tricampeão do Mundo de Fórmula 1 aconteceu com pneus C3 usados, enquanto Zhou (C4), Russell(C4) e Leclerc (C5) rodaram com pneus macios.

Sergio Pérez esteve mais competitivo durante a manhã, apesar de ter tido algum azar ao passar por cima de uma tampa de drenagem que saltou e danificou o fundo do Red Bull RB20. Apesar deste contratempo, o piloto mexicano foi o segundo mais rápido durante o tempo que esteve aos comandos do carro de Milton Keynes, tendo como referência Carlos Sainz.

O dia ficou marcado ainda por uma interrupção, na parte da manhã, devido ao mesmo problema de ontem. Quando Pérez passou por cima da tampa de drenagem, esta saltou e foram necessárias reparações, que levaram à interrupção da sessão da manhã. Para recuperar o tempo perdido – cerca de uma hora – foi decidido não haver pausa para almoço. Houve assim, apenas uma grande sessão para terminar os três dias de testes coletivos.

Na manhã, o espanhol da Ferrari cedo colocou o seu monolugar na frente para não mais de lá sair. Sainz alcançou a marca doe 1:31.247s no Ferrari SF-24 ainda antes da interrupção, tendo Sergio Pérez logo atrás, a 0.400s, uma situação que se manteve até ambos darem lugar aos seus companheiros de equipa, correndo programas diferentes para aproveitarem os últimos instantes do teste de pré-temporada.

Esta era a ordem entre os primeiros pilotos em pista durante a manhã:

Carlos Sainz, Ferrari, 1:31.247s, C3 – 16 voltas Sergio Pérez, Red Bull, 1:31.647s, C3 – 14 voltas Lando Norris, McLaren, 1:32.108s, C3 – 12 voltas Lance Stroll, Aston Martin, 1:32.361s, C3 – 14 voltas Lewis Hamilton, Mercedes, 1:32.902s, C3 – 10 voltas Alexander Albon, Williams, 1:33.093s, C3 – 13 voltas Kevin Magnussen, Haas, 1:33.273s, C3 – 16 voltas Valtteri Bottas, Sauber, 1:33.690s, C3 – 7 voltas Esteban Ocon, Alpine, 1:33.965s, C3 – 8 voltas Daniel Ricciardo, RB, 1:38.044, C3 – 12 voltas

Entre os dez pilotos da manhã – Alexander Albon foi o único que se manteve em funções durante todo o dia – Lando Norris deu lugar a Oscar Piastri depois de ter completado apenas 20 voltas devido a um alegado problema na embraiagem no MCL38, que foi resolvido pelos mecânicos.

Durante a tarde, não foi preciso muito tempo para que Max Verstappen, que regressou aos comandos do Red Bull RB20 esta tarde depois de ontem e hoje de manhã ter sido a vez de Sergio Pérez em pista, se colocasse na liderança da tabela de tempos.

O piloto neerlandês voltou aos comando do RB20 enquanto Charles Leclerc mostrava um forte andamento, no entanto, e ainda na sua primeira volta cronometrada, Verstappen colocou-se no sétimo posto da tabela de tempos do dia, ficando a 1.422s da marca de Carlos Sainz. Melhorou logo a seguir, para 1:32.250s (+1.003s). Passados cerca de 45 minutos depois de assumir o volante do RB20, Max Verstappen terminou a sua volta com a marca mais rápida naquela altura, com 1:31.058s e pneus C3 montados no carro.

No entanto, passou Charles Leclerc a deter a marca mais rápida, quando faltavam cerca de duas horas para dar por terminado o teste coletivo de pré-temporada no Barém. O piloto monegasco montou pneus macios e passou para a frente neste particular, alcançando o melhor registo pessoal no primeiro setor e a melhor marca do dia no intermédio, colocando o tempo de referência em 1:30.332s, com pneus C5 montados no Ferrari SF-24.

Depois dessa altura mais agitada, todos os pilotos passaram a estar em pista em simulações de corrida, com diferentes cargas de combustível e stints longos. Depois de quase 40 minutos na garagem, Charles Leclerc voltou à pista com pneus C3 novos para recolher dados durante várias voltas consecutivas.

Já perto do final do dia, Pierre Gasly perdeu parte da proteção da roda dianteira direita, que se soltou durante a travagem na curva 1. O piloto parou na box, enquanto os comissários de pista limparam a pista, sendo apenas necessário mostrar a bandeira amarela naquela zona.

Pouco depois, e com pneus macios montados no Mercedes W15, George Russell passou para segundo na tabela de tempos, com o registo de 1:30.368s, a 0.046s da marca de Leclerc, que se manteve como o tempo de referência de todo o dia, enquanto Alexander Albon saltou para o quinto posto, com a marca de 1:30.984s.

Também Zhou Guanyu, num último esforço em pista, bateu o tempo de Verstappen e assumiu o terceiro lugar, a 0.325s de Leclerc. Terminaram desta forma os testes de pré-temporada, com vários temas importantes ainda a precisarem de ser discutidos, um deles a questão das tampas de saneamento que saltaram e danificaram os monolugares.

A temporada de Fórmula 1 arranca oficialmente na próxima quinta-feira, 29 de fevereiro, com os treinos livres do Grande Prémio do Barém.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA