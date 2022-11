F1, Charles Leclerc: “as pessoas criticam, por vezes, sem qualquer razão” | AutoSport

A Ferrari tem estado sob escrutínio durante a época que começou com bastante expectativa por um regresso dos italianos às lutas pelas vitórias. De facto isso aconteceu, mas uma série de erros e alguma má sorte, para além de problemas de fiabilidade da unidade motriz, fizeram a equipa perder o ímpeto inicial, estando neste momento a discutir com a Mercedes a sua segunda posição no campeonato de construtores.

Em entrevista ao RacingNews365.com, Charles Leclerc revelou como conseguiu lidar com as muitas críticas que foi alvo juntamente com a sua equipa. O piloto monegasco afirmou preferir concentrar-se noutros problemas quando erra, deixando de lado as muitas críticas. Além disso, explicou o piloto, “sou sempre muito mais frontal com os meus erros do que qualquer outra pessoa, quando estou nas entrevistas”. No entanto, sempre que a equipa comete um erro, Leclerc garante que “sempre que cometemos erros como equipa, prefiro enfrentá-los de uma forma diferente, não falando publicamente mas dentro da equipa, para que fique claro dentro da equipa e esta é a minha abordagem”.

Leclerc acredita que muitas das opiniões negativas que a equipa tem vindo a sofrer, não têm razão de acontecer e que os críticos não sabem o que se passa dentro da equipa. “Quando as coisas estão a correr mal, as pessoas criticam e por vezes sem qualquer razão”, apontou o piloto da Ferrari. “A Fórmula 1 é um desporto muito, muito complexo. Penso que é muito, muito difícil compreender o que se passa exatamente até que se esteja realmente a trabalhar dentro”. Leclerc termina a dizer que os elementos da equipa não devem ficar afetados por aquilo que se diz e escreve, mas “limitar-nos ao trabalho que temos de fazer e ser muito honestos dentro da equipa”.