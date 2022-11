F1, Charles Leclerc: Apesar de alguns erros, foi uma “temporada muito boa” | AutoSport

A Ferrari começou a época com altas expectativas de poder lutar por vitórias e regressar a um dos lugares cimeiros na classificação. De facto, as primeiras corridas do ano mostraram uma equipa que discutiu com a Red Bull e Charles Leclerc esteve na liderança do campeonato, mas depois de alguns erros coletivos e individuais, o monegasco deixou de ser uma séria ameaça a Max Verstappen, acontecendo o mesmo com a equipa italiana. Charles Leclerc não foi perfeito este ano. As saídas de pista em Imola e Paul Ricard, em particular, são exemplo disso mesmo, no entanto o piloto revelou que, globalmente, foi uma boa temporada.

“Houve dois [erros] em particular este ano que foram caros e perdi pontos. Por outro lado, estou feliz com a minha temporada. Acho que foi uma temporada muito boa”, disse Leclerc em conferência de imprensa de antevisão da prova em São Paulo este fim de semana. “No ano passado tive muitos problemas, especialmente na segunda metade da temporada. Mudei algumas coisas para este ano que me tornaram melhor”.

Analisando o que foi a época, Leclerc considera que Max Verstappen e a Red Bull foram melhores este ano. “Max e a Red Bull foram quase perfeitos esta temporada. Fizeram um trabalho incrível e merecem totalmente o título. Não fizemos o suficiente para desafiá-los”. Revelando o monegasco que “talvez em termos de desempenho estivéssemos perto, mas muitos erros em fiabilidade, estratégia e os meus erros custaram pontos. Temos que melhorar nisso”.

Sem conseguir alcançar Max Verstappen na tabela classificativa, resta ao piloto da Ferrari lutar com Sergio Pérez e tentar recuperar o segundo posto do campeonato, estando neste momento a cinco pontos do piloto mexicano da Red Bull.