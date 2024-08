F1: Charles Leclerc admite tensão “normal” com Carlos Sainz

Charles Leclerc abordou as ocasionais fricções em pista com o seu companheiro de equipa na Ferrari, Carlos Sainz, explicando que as tensões ouvidas pelo rádio são menos intensas do que parecem.

Com a mudança de Lewis Hamilton para a Ferrari no final da época, Sainz vai juntar-se à Williams Racing depois de quatro anos e três vitórias com a Ferrari. Apesar das pequenas disputas, como um desentendimento em Barcelona, Leclerc enfatiza que elas fazem parte do ambiente competitivo e são resolvidas após a corrida.

“É normal que por vezes haja fricção”, disse Leclerc à emissora belga RTBF. “O Carlos e eu nem sempre concordamos com o que acontece na pista e gerir a adrenalina não é fácil, mas o importante é poder discutir o assunto quando a corrida termina. Pelo rádio parece que há sempre tensão, mas a realidade é diferente”.

Leclerc continua otimista quanto ao futuro da Ferrari, apesar das recentes dificuldades de desempenho e das atualizações mal sucedidas. Destaca a boa comunicação entre a equipa e uma relação positiva com o chefe de equipa Fred Vasseur como a chave para o seu objetivo de regressar à frente da grelha. Com Vasseur a definir objetivos claros, a Ferrari pretende realizar uma segunda metade da temporada forte.

“Sabemos que estamos numa situação difícil, mas vamos fazer tudo para voltar à frente”, disse o monegasco. “Estamos a trabalhar bem com a equipa e a relação com Fred Vasseur é muito boa, não são precisas muitas palavras para nos entendermos. O objetivo é claro para todos e queremos mostrar o que podemos fazer.”