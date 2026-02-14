F1, Charles Leclerc: “Acho extremamente difícil fazer ultrapassagens”
A Ferrari viveu mais uma semana positiva de testes, desta vez no Bahrein, com Lewis Hamilton e Charles Leclerc a acumularem muitas voltas, com um ritmo interessante. Como tal, as sensações vindas dos homens e mulheres de Maranello são boas. No entanto, há um pormenor que preocupa o monegasco.
Leclerc reconheceu dificuldades em efetuar ultrapassagens com os novos monolugares de Fórmula 1 de 2026, após os primeiros testes realizados no Bahrein.
Segundo o piloto monegasco, tentar ultrapassar implica agora um custo energético elevado, dificultando não só a manobra como também a capacidade de ganhar vantagem após a concretização. Apesar de considerar o desafio técnico interessante do ponto de vista de desenvolvimento e estratégia, admite que a experiência de condução é menos intuitiva do que anteriormente.
As reações dos pilotos às novas máquinas têm sido variadas: alguns apreciam a possibilidade de ajustar mais o carro em curva, enquanto outros criticam a dependência dos sistemas energéticos.
“Neste momento acho extremamente difícil fazer ultrapassagens”, afirmou Charles Leclerc aos meios de comunicação. “O custo é muito maior do que no passado, por isso é muito complicado ultrapassar e depois afastar-se como acontecia no ano passado. Não é o maior prazer que tive a conduzir um carro, mas é assim. O interessante está no desafio de desenvolver este sistema novo e procurar formas diferentes de maximizar o desempenho”, explicou. “O prazer de condução é diferente”, concluiu Leclerc.
Foto: Philippe Nanchino /MPSA
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI