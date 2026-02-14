F1, Charles Leclerc: “Acho extremamente difícil fazer ultrapassagens”

A Ferrari viveu mais uma semana positiva de testes, desta vez no Bahrein, com Lewis Hamilton e Charles Leclerc a acumularem muitas voltas, com um ritmo interessante. Como tal, as sensações vindas dos homens e mulheres de Maranello são boas. No entanto, há um pormenor que preocupa o monegasco.

Leclerc reconheceu dificuldades em efetuar ultrapassagens com os novos monolugares de Fórmula 1 de 2026, após os primeiros testes realizados no Bahrein.

Segundo o piloto monegasco, tentar ultrapassar implica agora um custo energético elevado, dificultando não só a manobra como também a capacidade de ganhar vantagem após a concretização. Apesar de considerar o desafio técnico interessante do ponto de vista de desenvolvimento e estratégia, admite que a experiência de condução é menos intuitiva do que anteriormente.

As reações dos pilotos às novas máquinas têm sido variadas: alguns apreciam a possibilidade de ajustar mais o carro em curva, enquanto outros criticam a dependência dos sistemas energéticos.

“Neste momento acho extremamente difícil fazer ultrapassagens”, afirmou Charles Leclerc aos meios de comunicação. “O custo é muito maior do que no passado, por isso é muito complicado ultrapassar e depois afastar-se como acontecia no ano passado. Não é o maior prazer que tive a conduzir um carro, mas é assim. O interessante está no desafio de desenvolver este sistema novo e procurar formas diferentes de maximizar o desempenho”, explicou. “O prazer de condução é diferente”, concluiu Leclerc.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA