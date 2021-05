F1, Charles Leclerc: A pressão de correr “em casa” | AutoSport

Todos os pilotos dizem o mesmo… correr em casa é melhor. O apoio do público, o conhecimento da pista, a motivação extra permitem ir buscar décimos de segundo que noutras pistas não se consegue de forma tão fácil. Mas não tem sido o caso para Charles Leclerc.

O piloto monegasco não tem tido muita sorte na sua terra natal e desde 2017 que não consegue terminar uma corrida frente ao seu público. No seu último ano na F2 não conseguiu terminar as duas corridas do fim de semana, tendo acontecido o mesmo na sua primeira corrida na F1 com a Alfa Romeo e na sua primeira corrida no Principado com a Ferrari. Se falamos em maldição italiana no caso de Max Verstappen, podemos aplicar o mesmo termo em relação a Leclerc e a “sua” corrida.

Será desta que Leclerc consegue ver a bandeira de xadrez em casa?