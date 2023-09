F1, Charles Leclerc: “A minha prioridade é ganhar com a Ferrari” | AutoSport

As coisas não têm sido nada fáceis para Charles Leclerc na Ferrari, nos tempos mais recentes. Algumas culpas próprias, outras tantas da equipa, de tal modo que já se começa a colocar em causa não só que o piloto monegasco seja quem se pensava, sendo que outros pensam que só poderá ser campeão caso saia da Ferrari para outra equipa de topo.

Contudo, Leclerc deixa claro que “adoraria” continuar na Ferrari e realizar o seu sonho de ganhar o campeonato do mundo com a famosa marca italiana. O atual contrato de Leclerc com a Ferrari expira no final da próxima época (2024) e o seu futuro tem estado sob os holofotes no meio da inconsistente campanha da equipa em 2023, que apenas conseguiu três pódios até agora.

No entanto, tendo anteriormente afastado as ligações com a Mercedes, o monegasco de 25 anos dobrou seu compromisso com Maranello em uma ampla entrevista à BBC Sport, enfatizando que “ser um piloto da Ferrari é um sonho para todos”. “Eu sempre amei a Ferrari e adoraria ficar”, disse Leclerc, que foi apoiado pelo fabricante no caminho para a F1. “Sempre deixei bem claro que o meu objetivo é tentar ser campeão do mundo, mas em primeiro lugar com a Ferrari.

“Sei como é difícil. Não estamos na situação mais fácil. Há uma grande margem a preencher para chegar ao nível da Red Bull, mas a Ferrari ajudou-me antes de eu entrar na F1, acreditou em mim e colocou-me no lugar da Ferrari muito cedo, e foi sempre uma equipa que adorei: “A minha prioridade é ganhar com a Ferrari e não me preocupa se não o vou conseguir ou o que quer que seja. Só temos de trabalhar na equipa e tentar melhorá-la o mais possível, e espero conseguir isso um dia.”

Dadas as dificuldades da Ferrari em 2023, com Leclerc a comentar recentemente que “mal pode esperar” para pilotar o carro do próximo ano, as discussões sobre o contrato foram colocadas em espera por enquanto.

“Há algumas piadas aqui e ali, mas ainda não há conversas sérias”, acrescentou Leclerc, que fez sua estreia na F1 com a Alfa Romeo em 2018 antes de subir para a Ferrari em 2019. “Honestamente, não estou com pressa.

“Não acho que a prioridade da Ferrari seja renovar o contrato, de momento, o que é compreensível, porque estamos todos focados em tentar ter o melhor carro de corrida possível o mais rápido possível.

“Eu entendo isso. Por isso, por agora, estamos apenas a concentrar-nos na época. Tenho a certeza que as conversações vão chegar a um ponto durante a época, provavelmente um pouco mais tarde.”

A Ferrari vai para o Grande Prémio de Itália em quarto lugar na classificação dos construtores, atrás da Red Bull, Mercedes e Aston Martin, enquanto Leclerc está em sexto na luta dos pilotos, logo atrás do colega de equipa Carlos Sainz. Leclerc tentará reverter os anos e marcar outra vitória emocional em casa para a Scuderia neste fim de semana, tendo triunfado em Monza durante sua primeira temporada com a equipa em 2019.