F1, Charles Leclerc: “A mentalidade é diferente” | AutoSport

Charles Leclerc admitiu que a mentalidade mudou para este ano. Com um carro que agora permite vencer corrida e sonhar com o título, a abordagem de Leclerc mudou, como explicou o piloto da Ferrari.

“Já estive nesta situação nas categorias júnior mas depois, estar nesta situação na Fórmula 1, significa muito”, disse Leclerc citado pelo RacingNews365.com, após a sua segunda vitória da temporada no Grande Prémio da Austrália. “Especialmente depois dos últimos anos, e especialmente com uma equipa como a Ferrari, por isso é incrível. Agora sei que tenho um carro que é capaz de vencer. Não tenho realmente de exagerar, nem de fazer algo extremamente especial e espetacular para conseguir uma ou duas posições, porque sei que está no carro e só tenho de fazer o meu trabalho. Por isso a mentalidade é um pouco diferente este ano”.