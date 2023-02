F1: Charles Leclerc a fazer gritar um V10 | AutoSport

O som arrepiante dos V10 ainda faz sonhar muitos fãs. A sinfonia estridente e as passagens de caixa provocam ainda sorrisos os ouvem. Charles Leclerc esteve em Yas Marina ao volante do F2003, monolugar da Ferrari para a época 2003. O carro fez apenas 12 corridas, mas foi o suficiente para a Scuderia fazer o penta nesse ano.

O carro, desenhado por Rory Byrne, com Nicolas Tombazis na aerodinâmica e Ross Brawn na direção técnica, estava equipado com um motor Ferrari 052 V10. Eis a volta onboard de Leclerc com a máquina que deu sete vitórias e um título ao grande Michael Schumacher: