F1, Charles Leclerc: “90 % dos rumores em torno da equipa são infundados” | AutoSport

Charles Leclerc foi confrontado na conferência de imprensa de antevisão para o GP da Arábia Saudita com os rumores de que terá pedido uma reunião com as chefias da Ferrari, para demonstrar o seu descontentamento com o arranque de época falhado da Scuderia.

Leclerc referiu que 90% dos rumores em volta da Ferrari eram falsos e relativizou a situação da equipa:

“Honestamente, vi estes rumores e depois fui a Maranello, por isso no início fiquei tipo ‘oh não tenho a certeza de como a equipa vai reagir a isso’, mas depois tivemos uma reunião com toda a equipa, com todos os funcionários da Ferrari. Isto é absolutamente falso [o pedido de reunião com John Elkann, presidente da Ferrari]. Há muitos rumores em torno da equipa, 90% deles são completamente infundados. Não sei de onde vêm e, para ser honesto, não quero sequer gastar qualquer energia com isso. Só precisamos de estar atentos e de nos concentrar em nós próprios. É apenas a primeira corrida da época”, insistiu ele, “e ainda temos muitas mais corridas pela frente.”