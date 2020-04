F1: Chances de realização do GP de Espanha cada vez menores…

A Ministras das Finanças espanhola, Maria Jesus Montero, disse em conferência de imprensa que a economia espanhola vai sofrer muito devido à pandemia coronavírus (COVID-19). Uma das áreas mais afetadas, segundo a ministra, será o turismo, o que pode significar más notícias para o Grande Prémio de Espanha.

“A Espanha não vai retomar as atividades turísticas até que haja garantia excepcional de condições de segurança, para os nossos habitantes e visitantes.” – disse a ministra.

A situação em Espanha é complicada, sendo um dos países mais afetados no mundo pela pandemia coronavírus (COVID-19), com cerca de 20,000 mortos e cerca de 192,000 infetados. Apesar disso, o diretor da pista do circuito da Catalunha, Joan Fontserè, disse ao soymotor.com que a pista estava preparada para poder acolher a Fórmula 1, quer à porta fechada ou mais tarde.

