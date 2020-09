F1, CEO Ferrari Louis Camilleri: “Estamos num buraco…”

No Grande Prémio da Toscânia Ferrari 1000 no circuito de Mugello a Ferrari voltou a não impressionar. Apesar de ambos os carros terem terminado nas posições pontuáveis, o CEO da Ferrari, Louis Camilleri sabe que a equipa se encontra “num buraco”.

“Sabemos que estamos num buraco. É um conjunto de fatores, mas tudo o que disser vai ser apresentado como desculpa. E não estamos à procura de desculpas, mas sim de nos focarmos nas questões importante para regressarmos ao nosso lugar”, afimou Camilleri ao motorsport.com.

Perguntado se havia alguma esperança de fazer melhor antes da entrada em vigor dos novos regulamentos em 2022, Camilleri afirmou: “Realisticamente vai ser difícil. Na Fórmula 1 estamos sempre a lutar contra o tempo, tanto em pista como no desenvolvimento, e não há nenhuma fórmula mágica. Portanto, vamos levar tempo. Espero que, com um pouco mais de flexibilidade nas regras do próximo ano, possamos, pelo menos, sair de onde estamos”.