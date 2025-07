F1: CEO da Mercedes, Ola Källenius, terá dado luz verde à contratação de Verstappen

Os rumores sobre a potencial mudança de Max Verstappen para a Mercedes continuam a surgir. Várias fontes apontam que o piloto neerlandês está perto de assinar pelos Flechas de Prata, mas o caminho para isso acontecer poderá ser difícil de percorrer. No entanto, terá sido dado um passo importante.

O CEO da Mercedes, Ola Källenius, terá aprovado a contratação do piloto da Red Bull, Max Verstappen, para a temporada de Fórmula 1 de 2026, apesar de Verstappen ter contrato com a Red Bull até 2028. O contrato contém uma cláusula de desempenho que lhe permitiria sair mais cedo se ele ficar abaixo da quarta posição no Campeonato de Pilotos após o Grande Prémio da Hungria. Atualmente, Verstappen está em terceiro lugar, à frente de George Russell, o piloto que ele provavelmente substituiria na Mercedes.

Relatos da Sky Italy e da La Gazzetta dello Sport indicam que a mudança está a ganhar força, com o único grande obstáculo a ser a capacidade de Verstappen de rescindir legalmente o seu contrato com a Red Bull. Se ele não conseguir ativar a cláusula de desempenho, poderá buscar outras vias legais ou concordar com um contrato futuro a começar em 2027.

Källenius desempenhou um papel central na busca da Mercedes por Verstappen, incluindo reuniões privadas com o chefe da equipa, Toto Wolff, e o co-proprietário Jim Ratcliffe. Anteriormente, ele deu a entender o seu interesse durante o Grande Prémio de Espanha de 2023, sugerindo que Verstappen ficaria bem de prateado e salientando a oportunidade apresentada pelas grandes mudanças nas regras que entrarão em vigor em 2026.