F1: CEO da Liberty Media incentiva equipas a assinar Acordo da Concórdia | AutoSport

Greg Maffei, CEO da Liberty Media, apelou às equipas do pelotão da Fórmula 1 para assinarem o novo Acordo da Concórdia neste momento, ao invés de esperar que o atual termine em 2025, uma vez que a disciplina atravessa período de crescimento e expansão.

Agora é mais vantajoso para as estruturas assinarem o acordo com a Fórmula 1, é basicamente a mensagem que Maffei deixou numa conferência com potenciais investidores, mas nem todos pensam assim e há quem prefira discutir o tema com calma e em privado.

Citado pela publicação online Pitpass.com, Maffei considera que “existe um consenso entre as equipas, a FIA e nós próprios de que agora pode ser uma boa altura para assinar enquanto a situação é favorável”. O responsável máximo da entidade detentora dos direitos comerciais da Fórmual 1 acrescentou que “não há nenhuma obrigação de o fazer e não há certamente nenhum risco se isso não for feito. Como se recordam, o atual acordo foi [assinado] só no fim e, historicamente, em muitos casos, as equipas operaram sem o Acordo da Concórdia”.

O acordo atual só termina no final de 2025 e os responsáveis de duas das maiores equipas do paddock, Toto Wolff e Christian Horner, não estão 100% alinhados com o ponto de vista da Liberty Media. Na conferência de imprensa de chefes de equipa em Miami, ambos defenderam que a discussão ocorra “atrás de portas fechadas” até porque a negociação ainda não entrou numa fase mais séria. Ambos defendem que a Liberty Media tem vindo a fazer muito pelo crescimento da disciplina, mas há que analisar com calma toda a situação.