F1, ‘Caso’ Red Bull: “Hulkenberg é propaganda e há o acionista tailandês da Red Bull”

Christian Albers, cronista do jornal holandês De Telegraaf, deu a sua opinião quanto ao que se passa na Red Bull relativamente ao segundo piloto, levantando uma série de questões que carecem de alguma atenção. Segundo Albers, Pérez ganhou o lugar na Red Bull com a sua vitória no GP se Sakhir, mas ainda assim o holandês duvida se o mexicano conseguirá o lugar: “Hulkenberg para mim é propaganda! Os dois pilotaram lado a lado e eu penso que Pérez foi mais forte. Portanto, penso que Pérez merece esse lugar, mas há como se sabe outros interesses em jogo. Por exemplo, o acionista tailandês na Red Bull. Depende do que Mateschitz decidir. Se Helmut Marko e Horner não concordarem que Alex Albon vá guiar mais um ano, mas Mateschitz quiser, então a discussão terminará em breve”, disse Albers.