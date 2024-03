F1: Caso Max Verstappen assim o deseje, Helmut Marko não o impedirá de sair da Red Bull | AutoSport

Vive-se neste momento um momento tumultuoso no seio da Red Bull, com uma convivência tensa entre o chefe de equipa Christian Horner e o pai de Max Verstappen. Jos Verstappen deu a entender que a equipa pode sair prejudicada se Horner mantiver a sua posição e há muitos rumores sobre a potencial saída do piloto neerlandês da estrutura de Milton Keynes.

A especulação em torno dos acontecimentos vividos na Red Bull, sugere que Max Verstappen pode estar a pensar em deixar a equipa, apesar do sucesso em pista, havendo ainda outras fontes que apontam para um cenário ainda mais complicado.

Foi levantada a hipótese de existir uma cláusula de rescisão no contrato de Verstappen, ativada se Helmut Marko, consultor da Red Bull, sair da equipa. Além disso, há ainda quem sugira que Adrian Newey pode escolher um outro projeto na Fórmula 1 ou no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA e deixar a Red Bull.

Em declarações ao F1-Insider, Helmut Marko explicou que “o inquérito interno já foi concluído. Não vou falar mais nada sobre isso”. No entanto, em relação aos rumores que dão conta da possibilidade da Mercedes ter em Max Verstappen um dos alvos para colmatar a saída de Lewis Hamilton no final da temporada atual, o consultor da Red Bull sublinhou que “no que me diz respeito, não vou impedir o Max [caso decida sair]”.

A especulação é enorme quanto ao futuro da equipa e entre todos os cenários apresentados diariamente, não parece haver um fim à vista.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA