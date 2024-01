F1: ‘Caso Massa’ pode revelar como “o desporto lida com decisões injustas do passado”, diz Rob Smedley | AutoSport

Rob Smedley não quer tomar partido sobre a ação em tribunal que Felipe Massa quer interpor para exigir o pagamento de uma compensação por irregularidades no título de pilotos do mundial de 2008, mas o antigo engenheiro, que trabalhou com o piloto brasileiro na Ferrari e na Williams, concorda que, se houver uma decisão que favoreça Massa, “será muito interessante” perceber como lida o desporto automóvel com decisões injustas tomadas no passado.

Teme-se que uma decisão favorável de um tribunal possa danificar a imagem do automobilismo em geral e da Fórmula 1 em particular. Enquanto isso, Smedley explicou, no podcast da publicação The Race, que acompanhou de perto o caso, que viria a ser conhecido por ‘crashgate’, mas que “não fazia ideia” do que iria acontecer. “Acho que há muitas partes diferentes envolvidas”, disse o engenheiro. “Estamos a começar a olhar para o passado, onde é que isto vai parar? Não faço a mínima ideia. Mantenho-me atento. É tudo o que faço e tudo o que posso fazer, tudo o que quero fazer”.

Sabendo o que sente Felipe Massa sobre este tema, até porque “não é segredo para ninguém que o Felipe é um grande amigo meu, é como um irmão mais novo para mim”, Smedley acrescentou que “toda a gente tem o direito pessoal de perseguir o que sente ser justo”, sendo este o caso do brasileiro.

Sem querer “ficar de um lado ou de outro”, Rob Smedley explicou que há “um elemento muito interessante” neste caso. “Se houver uma decisão que favoreça o que Felipe está a fazer, isso será muito interessante para perceber como o desporto lida com decisões injustas do passado”.

Também Jean Todt, ex-presidente da FIA acredita que o brasileiro pode ser bem-sucedido, salientando que o facto da entidade federativa, ainda antes de a liderar, conhecer o que se passou no ‘crashgate’ pode ajudar à sua causa do piloto.