F1: ‘Caso Lance Stroll expõe lacuna no protocolo Covid-19?

Esta situação com Lance Stroll expôs o que parece ser um ‘buraco’ nos protocolos da Covid-19, mas o Director de Corrida da Fórmula 1, Michael Masi entende que não existe qualquer lacuna nos protocolos de testes Covid-19 da FIA. Desde o GP da Rússia que se sabia que Lance Stroll não estava bem, mas foi testado várias vezes depois de apresentar alguns sintomas, com todos os resultados a ‘darem’ negativo. Stroll foi submetido a um teste Covid-19 na terça-feira antes do GP Prémio de Eifel, portanto podia entrar no paddock na quinta e sexta-feira, e só teria de ser testado novamente no domingo. Antes disso, a equipa atuou, porque Stroll deu positivo entretanto, e Masi destacou que o ónus de ser testado quando os sintomas se manifestam é da equipa (entre testes obrigatórios FIA, protocolo Covid-19), que tem de determinar se o seu piloto está em condiões de pilotar. Como se sabe, o piloto ficou de fora do GP de Eifell de F1, sendo que foi a terceira vez que um piloto da Racing Point falhou uma corrida por doença este ano, depois de Sergio Perez ter ficado ausente dos dois Grandes Prémios realizados na pista de Silverstone.