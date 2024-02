F1, Caso Horner: Envolvidos deverão ser inquiridos na próxima sexta-feira | AutoSport

Com o tempo a correr, a apresentação do projeto de 2024 da equipa austríaca está marcada para 15 de fevereiro, enquanto o chefe de equipa continua a trabalhar normalmente, tendo estado presente na reunião de ontem da Comissão de F1 realizada nas instalações da Formula One Management.

De acordo com informações do Auto Motor und Sport, “as partes envolvidas serão inquiridas em Inglaterra na sexta-feira”, na sequência da “investigação independente” que o grupo Red Bull fez saber que está em curso. O processo será realizado por “um advogado externo e especializado”, até porque, como fez saber ontem em comunicado, “a empresa leva estas questões”.

Pouco se sabe do caso que está a abalar a Red Bull e que pode colocar em causa a continuidade de Christian Horner na liderança da equipa, sabendo-se apenas que alguns pormenores não foram ainda revelados na imprensa alemã para “proteger a privacidade de todas as partes envolvidas” . Estes, ao que indica hoje o Auto Motor und Sport, serão inquiridos ainda esta semana, não havendo tempo a perder na equipa de Milton Keynes, uma vez que a temporada está quase a começar.

