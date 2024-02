F1: ‘Caso’ Christian Horner: decisões podem surgir a qualquer momento | AutoSport

Pode estar iminente o desfecho relativo ao escândalo por que passa Christian Horner na Fórmula 1, mas ainda há muito por desvendar, não se tendo ainda certezas quanto a muitos dos meandros deste caso.

Sabe-se agora que o jornal holandês De Telegraaf, que desempenhou um papel importante na revelação do escândalo, está a ser processado por Horner, depois da publicação ter sugerido que as interações contestadas entre ele e uma funcionária eram de natureza sexual. Segundo o jornal neerlandês foram enviadas mensagens de cariz sexual à funcionária durante um longo período de tempo, alegando esta publicação que quando Horner soube que ela se ia queixar aos seus chefes de equipa na Red Bull GmbH, ofereceu-se para lhe pagar cerca de 650 mil libras esterlinas. Christian Horner contesta as alegações e terá processado o De Telegraaf.

O jornal alemão Auto Bild, afirma que a funcionária está agora de baixa por doença e que planeia também intentar uma ação judicial contra Christian Horner no Reino Unido.

Só no final, tendo em conta o que for decidido, tornará claro o que é verdade ou não, mas para já, no Bahrein, Horner cumpriu o seu habitual papel e será assim até haver desenvolvimentos, o que na verdade pode suceder a qualquer momento

FOTO MPSA/Phillippe Nanchino