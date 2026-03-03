F1: Casa cheia para ver Oscar Piastri… e não só
O Grande Prémio da Austrália prepara-se para voltar a registar números recorde de assistência, impulsionado pela ascensão de Oscar Piastri e pela expectativa em torno da nova era regulamentar da Fórmula 1. Melbourne acolhe novamente a ronda inaugural da temporada, num contexto de incerteza técnica que tem alimentado o interesse dos adeptos.
A introdução dos regulamentos de 2026 — que alteram profundamente a aerodinâmica e a gestão de energia — levantou dúvidas sobre o espetáculo em pista e a capacidade de ultrapassagem dos novos monolugares. Ainda assim, para a organização do evento, essa incerteza constitui um fator de atração, e não um risco.
O impacto mediático de Piastri, que emergiu como candidato ao título ao serviço da McLaren em 2025, reflecte-se também nos números. Segundo dados divulgados pela Fórmula 1, as audiências televisivas na Austrália cresceram 53% face ao ano anterior. A organização decidiu homenagear o piloto de Melbourne com uma bancada com o seu nome, localizada na reta da meta, em frente às garagens da McLaren. A “Piastri Stand”, que inclui merchandising temático, esgotou rapidamente após o início das vendas.
Depois de ter atingido 465.498 espetadores ao longo do fim-de-semana em 2025, o evento aponta agora para um novo máximo. A capacidade para domingo foi aumentada para 141 mil pessoas, com os promotores a garantirem que as infraestruturas — desde acessos a restauração e transportes — foram reforçadas para acomodar o crescimento da procura.
Foto: MPSA
