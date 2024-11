F1: Carta para Diversidade e Inclusão assinada por todas as equipas

A Fórmula 1, a FIA e todas as 10 equipas assinaram uma nova carta para a Diversidade e Inclusão (D&I), desenvolvida com o apoio da Royal Academy of Engineering e inspirada pelo relatório da Hamilton Commission de 2021. Esta iniciativa pretende melhorar a diversidade, o acesso e a inclusão no automobilismo através da colaboração e de ações mensuráveis.

A carta, apoiada pela Mission 44 de Lewis Hamilton, define uma visão de tornar o automobilismo acessível a todos e uma missão de remover barreiras, ao mesmo tempo que promove uma cultura de inclusão. A carta foca-se em quatro pilares: Atrair grupos sub-representados, Reter talentos diversos, Criar produtos e cadeias de fornecimento inclusivos, e Envolver as partes interessadas para melhorar as experiências.

Nos últimos anos, a F1 introduziu medidas como bolsas de engenharia para grupos sub-representados, programas de aprendizagem e o F1 Academy para pilotos mulheres. A nova carta formaliza esses esforços e estabelece princípios claros para o progresso, com resultados mensuráveis.

Líderes importantes, como o CEO da F1, Stefano Domenicali, o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, e a CEO da Royal Academy of Engineering, Dr. Hayaatun Sillem, endossaram a carta, destacando o seu papel no fomento à inovação, acessibilidade e excelência no automobilismo.

Formula 1 has announced the introduction of a formal Diversity and Inclusion charter, which has been agreed by all 10 teams, F1 and the FIA.

The charter is designed to enable anyone to access, contribute to and enjoy global motorsport.#F1 pic.twitter.com/GsyjdoC5ar

— Formula 1 (@F1) November 26, 2024