F1: Carta dos pilotos à Liberty e FIA ajudou a iniciar esta nova era | AutoSport

A GPDA (Grand Prix Drivers’ Association), associação de pilotos de GP foi criada com o objetivo de garantir todas as condições aos pilotos, focando-se muito nas questões de segurança. No entanto, os pilotos são os principais envolvidos em todas as realidades da F1 e em 2017 enviaram uma carta à Liberty e à FIA para que se mudasse o conceito aerodinâmico, permitindo assim perseguições mais próximas.

Alex Wurz, presidente da GPDA, explicou recentemente o teor da carta e que poderá ter sido o catalisador para a mudança que este ano é aplicada em pista:

“Nós (a GPDA) trabalhamos num documento que foi apresentado aos novos proprietários, e coincidiu com a entrada de Ross [Brawn] e Pat [Symonds] na Liberty” disse Wurz, citado pelo autosport.com. “Sabíamos que havia uma oportunidade de iniciar e apoiar a mudança, por isso enviamos a nossa carta à Liberty, às equipas e à FIA, a solicitar um estudo para alterar as regras aerodinâmicas. Pedimos-lhes que estudassem o abandono do conceito usado, com uma grande importância do fluxo de ar na asa dianteira, e avançassem para uma plataforma aerodinâmica mais robusta, que deveria ajudar os pilotos a seguirem-se mais de perto”.

“Ao longo dos anos, o desporto tentou encontrar soluções. Mas estas foram apenas soluções rápidas, e não novos conceitos sistematicamente desenvolvidos. A carta dos pilotos não foi um trabalho científico, mas foi um pedido para ajudar a F1 a estar confiante na sua própria procura para ajudar o desporto. Por conseguinte, acredito que as novas regras têm sido um grande exemplo de que as quatro principais forças interessadas (F1, FIA, as equipas e GPDA) estão alinhadas e trabalham em conjunto em objetivos de médio e longo prazo. Contudo, embora esteja certo de que as novas regras vão numa direção muito boa, temos também de ser realistas no que podemos e não podemos esperar agora”.