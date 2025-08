F1: Carros de 2026 vão exigir um estilo de condução completamente diferente

Alex Albon revelou impressões iniciais sobre os carros de Fórmula 1 de 2026, após uma sessão no simulador com um protótipo. O piloto da Williams destacou que as novas regras exigirão uma mudança significativa no estilo de condução e foco estratégico, com maior ênfase na gestão energética e compreensão técnica do sistema híbrido.

Albon apontou que os pilotos mais bem-sucedidos serão aqueles que souberem decifrar e tirar partido das novas tecnologias, incluindo a aerodinâmica ativa e o complexo sistema de recuperação de energia. Embora reconheça que haverá algum “clipping” (quando se esgota a energia elétrica e o sistema depende apenas do motor de combustão), rejeita comparações diretas com a Fórmula E e acredita que o pacote de 2026 estará mais equilibrado.

“Em termos tecnológicos, o envolvimento do piloto é extremamente elevado”, afirmou Albon. “O piloto tem muito que fazer. No que nos diz respeito, não fiquei surpreendido com o carro e o seu desempenho. Estava mais concentrado em compreender como funciona a unidade motriz e como tirar o máximo partido dela.”

“É preciso aprender um estilo de condução diferente”, reconheceu Albon. “Não acho que tudo se resuma ao talento dos pilotos nas curvas. Um piloto inteligente será capaz de compreender o sistema e até mesmo abusar dele, descodificando o seu funcionamento para se tornar mais eficiente. Eles também encontrarão desempenho nesse aspeto.”

“Há um pouco de clipping”, admitiu. “Mas no próximo ano o pacote estará um pouco mais completo em termos de como tirar o máximo proveito dele. Não se tornará como a Fórmula E, com grandes fases de lift-and-coast. Faz parte do regulamento e, no final das contas, é uma tecnologia como qualquer outra. Acho que os pilotos que se sairão melhor serão aqueles que realmente souberem se adaptar. Teremos que ter a mente muito aberta sobre como conduzir esses carros.”

Apesar das expectativas de uma possível mudança na hierarquia da grelha, Albon mostrou-se cético quanto a surpresas significativas e frisou que os pilotos terão de se adaptar com mente aberta.