F1: Carros até 2 segundos mais lentos em 2026, mas responsáveis não se preocupam

Os carros de Fórmula 1 de 2026 deverão ser, inicialmente, entre um a dois segundos e meio mais lentos por volta, segundo Nikolas Tombazis, diretor da FIA para monolugares. Com alterações profundas nas regras de chassis e unidades motrizes, existe grande expectativa em torno da nova era da F1, mas também alguma preocupação quanto à velocidade dos novos carros. Tombazis rejeitou rumores que comparavam os próximos monolugares à Fórmula 2, garantindo que a diferença será relativamente pequena.

O responsável sublinhou que as simulações indicam uma perda de apenas um a dois segundos e meio por volta e que as equipas rapidamente desenvolverão os carros para recuperar desempenho.

“Fico sempre surpreendido com a importância que este tema tem para as pessoas”, disse Tombazis à Auto Motor und Sport. “Houve fases ao longo da história do desporto em que os tempos por volta diminuíram. Não acho que isso tenha prejudicado o desporto. Também há diferenças de um segundo e meio no pelotão. Isso torna o carro de corrida pouco atraente? O piloto sente o segundo e meio, mas do lado de fora quase não se nota.”

Tombazis acrescentou: “Para vos tranquilizar: de acordo com as nossas simulações, os carros estão a ficar entre um e dois segundos e meio mais lentos por volta. Mas isso é apenas o começo. As equipas vão desenvolver os carros rapidamente e, em breve, ninguém vai reclamar que são muito lentos. Não estamos a afundar para o nível da Fórmula 2.”