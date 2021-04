F1: Carro de Valtteri Bottas foi verificado no final da corrida

Numa tentativa de evitar ao máximo irregularidades nos carros, a FIA iniciou este ano um novo processo, que implica uma desmontagem mais profunda dos carros, sendo que a cada fim de semana um carro é escolhido aleatoriamente para uma inspeção mais pormenorizada. A primeira “vítima” foi o carro #77 de Valtteri Bottas.

“A FIA quer tornar a vida ainda mais difícil para os batoteiros”, disse o correspondente da Auto Motor und Sport Michael Schmidt. “O terceiro classificado foi posto à prova pelos peritos técnicos durante três horas”, disse Schmidt.

O chefe técnico da FIA, Nikolas Tombazis, explicou: “Queríamos fazer isto para que todas as dúvidas fossem eliminadas. Isto também beneficia as equipas porque elimina as suspeitas”.