F1: Carro da Mercedes devolveu melhores sensações do que no simulador
A Mercedes saiu do primeiro dia de testes privados de pré-temporada em Barcelona com sinais encorajadores para 2026, depois de George Russell e Kimi Antonelli completarem um programa extenso ao volante do novo W17. A equipa destacou que o monolugar está a comportar-se melhor em pista do que no simulador em vários aspetos e que já foi esclarecida uma das grandes incógnitas iniciais do projeto.
Russell assinou o segundo melhor tempo do dia, a meio segundo do Red Bull RB22 de Isack Hadjar, numa jornada em que sete equipas estiveram em ação no circuito catalão. Mais do que a tabela de tempos, a Mercedes valorizou a produtividade: no total, os dois pilotos percorreram 149 voltas, com Russell a completar 93 durante a tarde.
Andrew Shovlin, diretor de engenharia de pista da marca alemã, sublinhou que as primeiras impressões reais do carro superaram as expectativas criadas em ambiente virtual. Segundo o responsável, o comportamento dinâmico do W17 revelou-se mais positivo em pista do que no simulador em várias áreas, o que reforça a confiança no rumo seguido.
Andrew Shovlin explicou:
“Antes de Silverstone, a experiência deles era apenas no mundo virtual, nos simuladores. E em várias áreas o carro está a parecer-lhes melhor em pista do que no simulador, o que é certamente encorajador. Estamos numa posição bastante boa em termos de condução. Estamos ainda numa fase muito embrionária do programa de testes, mas tenho a certeza de que vamos progredir nos próximos dias e colocar o carro num ponto sensato para a primeira corrida.”
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI