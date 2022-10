F1: Carlos Tavares confirma presença da Alfa Romeo no desporto motorizado depois de 2023 | AutoSport

2023 será o último ano da parceria entre a Sauber e a Alfa Romeo. No entanto, Carlos Tavares, CEO da Stellantis, grupo ao qual pertence a Alfa Romeo, deixou claro que a presença da marca no desporto motorizado é para continuar.

A parceria Alfa Romeo / Sauber irá terminar no final de 2023, ano em que o acordo termina. É nessa altura que se dará uma mudança radical na Sauber que passará a ser Audi. Acredita-se que a Audi, do grupo Volkswagen, comprará um total de 75 % da Sauber baseada em Hinwil – havendo rumores de que a transação será feita a 25 % de cada vez ao longo dos próximos três anos.

Quanto à ligação com a Sauber, que chega à reta final, Tavares foi pragmático:

“É preciso olhar as coisas objetivamente”, disse ele ao diário desportivo francês L’Equipe. “A parceria que tivemos com a Sauber foi um acordo de qualidade que foi muito bem negociado pelo meu predecessor. Utilizámo-lo muito bem ao longo do período de recuperação da marca Alfa Romeo no mercado. Hoje, a marca é muito rentável e está em pleno renascimento. As condições estão a mudar e não temos qualquer desejo de colocar em F1 a enormidade dos recursos que serão investidos por alguns dos nossos concorrentes”.

Quanto ao futuro, a Alfa Romeo poderá estar de saída da F1, mas isso não significa que seja o fim do projeto desportivo da marca: “Utilizámos mais a F1 com esta parceria com a Sauber do que eles nos utilizaram a nós. Desse ponto de vista, tudo o que aconteceu é racional. O trabalho está feito. Vamos voltar a outra disciplina que ainda não foi decidida. Jean-Philippe Imparato, o chefe da Alfa Romeo, vai submeter-me as suas opções. Mas uma coisa é certa – a marca estará presente no desporto automóvel depois de 2023, quando o nosso acordo com Sauber terminar. Dada a história da marca, não há dúvidas”, concluiu Tavares.