F1: Carlos Sainz vai estrear-se pela Williams ainda este ano

A Williams está atualmente em nono lugar no campeonato de construtores, depois de ter sido ultrapassada pela Alpine na sequência do seu duplo pódio.

Esta oportunidade de teste antecipado permite a Sainz começar a aclimatar-se à Williams e a conduzir o FW46 antes do seu contrato com a Ferrari terminar oficialmente. Sainz teve uma passagem bem-sucedida pela Ferrari, incluindo quatro vitórias em corridas, duas das quais nesta temporada, sendo a última no México.

Sainz, que vai deixar a Ferrari depois de ter sido substituído por Lewis Hamilton em 2025, foi confirmado pela Williams em julho, após negociações com várias equipas. Ele será parceiro de Alexander Albon no próximo ano.

