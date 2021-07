F1, Carlos Sainz: “um pouco mais quem eu quero ser na Ferrari” | AutoSport

Carlos Sainz mostrou-se feliz com o seu desempenho no GP da Áustria de Fórmula 1, depois de recuperar na corrida da décima para a quinta posição em que terminou, isto após uma bela prestação em pista. O espanhol foi um dos dois únicos pilotos a iniciar o Grande Prémio com os pneus mais duros, o que significou que as voltas de abertura foram para si muito difíceis, pois esse composto demora até chegar à temperatura ideal de funcionamento.

Apesar de ter perdido quatro posições inicialmente, a possibilidade de fazer 50 voltas antes de parar nas boxes, significou que podia subir bem na classificação:

“Era [o melhor cenário possível] terminar P5. Foi bom, especialmente depois de ter lutado maciçamente na volta 1 com os pneus duros. Foi uma escolha um pouco ousada, começar nos duros, especialmente sentindo a aderência na volta de formação e na volta 1, eu fiquei como ‘whoa, vou realmente ‘lutar’ contra o médio e os macios.

Mas de alguma forma consegui manter a calma, manter a paciência e fazer uma longa luta, penso que foram 50 voltas, e atacar no final, foi super divertido. Conseguimos um quinto lugar, estou muito feliz. Isto foi um pouco mais quem eu quero ser na Ferrari” disse Sainz, que passou Daniel Ricciardo antes de aproveitar a penalização de Sergio Perez para herdar a sua posição.

Sainz está agora em sétimo lugar na classificação dos pilotos, com 60 pontos, a dois do companheiro de equipa na Ferrari, Charles Leclerc.