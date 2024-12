F1, Carlos Sainz: “Tinha 99% de certeza que ia continuar na Ferrari”

Carlos Sainz reagiu mal à inesperada notícia da sua substituição na Ferrari por Lewis Hamilton, para a temporada de 2025. O espanhol descreve a situação como um choque, admitindo ter ficado magoado e descrevendo esse período como muito difícil, mas revelando também que a experiência o tornou um piloto ainda melhor.

Com ose sabe, após negociações com outras equipas, Sainz assinou com a Williams, mantendo, contudo, a porta aberta para um eventual regresso à Ferrari no futuro.

O espanhol falou sobre as suas emoções depois de receber a “chocante” notícia de que Lewis Hamilton o iria substituir na Ferrari na época de 2025, admitindo que “não estava preparado” para tal acontecimento.

No podcast Beyond The Grid, Sainz revelou como a decisão da Ferrari de o substituir significou que ele “sofreu” durante o inverno, mas sente que o processo acabou por o tornar um “piloto muito melhor”.

“Acho que no início do ano fui mais testado do que nunca e a vida colocou-me numa situação que não era nada confortável”, comentou Sainz.

“Disseram-me que não ia continuar na equipa com a qual tinha 99% de certeza que ia continuar no inverno. Foi um choque enorme para as minhas esperanças e, obviamente, não gostei desse momento. Continuei a treinar e a preparar-me para essa época, com o objetivo de estar pronto para ganhar corridas, para ganhar um campeonato se a oportunidade surgisse, e entrei nesse ano ainda cheio de energia, mas obviamente com esta situação desconfortável e um momento desconfortável.”

E continuou: “Lembro-me de estar muito emocionado no pódio do Grande Prémio da Austrália, porque estava lá o meu pai, obviamente o meu empresário, a minha namorada, todos os que estiveram ao meu lado. Estava obviamente a pensar na minha mãe.

“Todos eles me viram sofrer durante o inverno. Quando digo sofrer, não quero dizer que estava a chorar à porta fechada, mas que estava mesmo magoado. Porque não estava à espera. Não estava preparado para este tipo de notícias. Fiquei um pouco em choque durante algum tempo. Lembro-me de, depois da Austrália, pensar na sorte que tenho por ter as pessoas que tenho à minha volta, que me apoiam e me dão a força interior para ultrapassar um momento difícil. Agora, quando olho para trás, sinto-me quase feliz, orgulhoso por ter acontecido, porque me tornou um piloto muito melhor e um atleta muito melhor em geral.”

Depois de ter falado com várias equipas, Sainz decidiu mudar-se para a Williams, tendo aparecido pela primeira vez com as suas cores durante os testes de pós-temporada em Abu Dhabi, na semana passada.

Mas apesar do que aconteceu no início do ano, o quatro vezes vencedor de Grandes Prémios não exclui a possibilidade de um dia regressar à Ferrari, caso as estrelas se alinhem novamente no futuro.

“Sim, por que não? Não vejo por que não”, disse Sainz. “Ao mesmo tempo, não consigo ver isso acontecer tão cedo. Mas a vida é longa. Eu tenho 30 anos. Na F1, vemos pilotos com 42 anos, por isso, se eu estiver na F1 durante tanto tempo, quem nos diz que, nos próximos 10 anos, a Ferrari poderá voltar a precisar dos meus serviços no futuro?

“Isto não significa que eu deseje que isso aconteça ou que esteja ansioso por isso ou qualquer coisa do género – tenho um grande objetivo na minha cabeça agora, que é ajudar a Williams a trazê-los de volta para a frente do pelotão – mas não penso muito nisso”.